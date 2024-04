Tobias Langmo ga Støren ledelsen etter tolv minutter, men ti minutter senere utlignet Munkvold for Astor 3. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Munkvold sendte Astor 3 i føringen sju minutter etter sidebytte, og rett etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Munkvold økte til 4-1 for Astor 3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Åtte minutter senere reduserte Langmo til 2-4 for Støren. Astor 3 rykket ytterligere ifra da Hermann Aune Grøttvik økte ledelsen etter 63 minutters spill. Like etterpå reduserte Støren da Petter Pallin Lorier satte inn 3-5-målet. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-3.

Astor 3s Lars Arild Holberg Roksvåg pådro seg gult kort. For Støren fikk Jamil Jaber Alomar, Odin Belsvik Gustavsen og Langmo gult kort.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Astor 3 nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Støren er på åttendeplass med null poeng.

Terje Sætereng var dommer.

I neste runde skal Astor 3 måle krefter med Rennebu 28. april. Støren møter Melhus 3/Gimse 3 30. april.