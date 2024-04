Adam Ngudja Nasibu sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet et kvarter før sidebytte, og Byåsen 2s Kasper Røsberg Johansen scoret 2-0 på straffe etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Noen minutter etter hvilen la Tobias Leenen på til 3-0 for Byåsen 2, og etter 70 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Dahir Yousuf Habib satte inn 4-0 for Byåsen 2. Byåsen 2 rykket ytterligere ifra da Simen Hauger Hanssen økte ledelsen ni minutter senere, og Runar Heggdal Stølen økte til 6-0 minuttet før full tid. Souhaib Abdulnasser Araj satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-7.

Tolga-Vingelens Theo Dolven fikk gult kort. For Byåsen 2 fikk Dahir Yousuf Habib og Adam Ngudja Nasibu gult kort.

Topper serien

Etter søndagens kamp er Tolga-Vingelen nummer tolv på tabellen med null poeng, mens Byåsen 2 er på topp i divisjonen med seks poeng.

Magnus Alstad dømte oppgjøret.

I neste runde skal Tolga-Vingelen møte Ålen, mens Byåsen 2 møter Tiller 3.