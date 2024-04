Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Delte poengene

Sander Rosnes Vambeseth sendte Osterøy i føringen seks minutter ut i andre omgang, men Yossef Laroui sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-1.

Osterøy serieleder

Etter tirsdagens kamp er Nordhordland 2 på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Osterøy ligger på førsteplass med fire poeng.

Roger Evensen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordhordland 2 spiller neste kamp mot Stanghelle/Dale/Vaksdal 30. april, mens Osterøy spiller neste kamp mot Kvernbit 2.