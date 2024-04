David Melkvik sendte Kvik i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, men Embrik Pettersen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 to minutter senere. Erlend Skrede Jonassen sørget for at Kvik tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Kvik var suverene i andre omgang

Kvik-spiller Thomas Slørdal satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Vetle Wågan Selnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Kvik etter 55 minutter. Jonas Melhus satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-5.

Kviks Jacob Landro og Birger Olav Sætre pådro seg gult kort.

Kvik klatrer til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Levanger 2 på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Kvik ligger på fjerdeplass med fire poeng.

Rune Morten Vannebo var dommer.

I neste runde skal Kvik måle krefter med Rørvik 27. april. Levanger 2 møter Flatanger 28. april.