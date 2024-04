Åfjord tok ledelsen da Emil Langklopp Stagegaard satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, og Edward Lian fikk nettsus og doblet ledelsen etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Sju minutter ut i andreomgangen reduserte Oliver Høyem Olufsen til 1-2 for Freidig 3, og samme spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 2-2.

Vemund Hårstad fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Hiermon Dawit Abrahale var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Åfjord spiller neste kamp mot Kolstad 25. april, mens Freidig 3 bryner seg på Kattem 2 3. mai.