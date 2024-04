Bønes 2 tok ledelsen ved Henrik Øen etter 13 minutters spill, men Julian Solsvik Fjørstad utlignet da han satte inn 1-1 etter 28 minutter. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Kunne juble til slutt

Bønes 2 fikk et forsprang på nytt da Einar Olav Bøe Tvedt satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen, og Jarand Kvåle Bruflot scoret 3-1-målet for Bønes 2 etter 78 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Øen og Sander Seim Kristoffersen fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Franz Javier Irala Peducassé var dagens dommer.

23. april er det ny kamp for Bønes 2. Da møter de Sund. Nest-Sotra skal måle krefter med Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord samme dag.