Noah Andersen Eriksen sendte Randaberg 2 i ledelsen allerede etter sju minutters spill, men Steinsland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ti minutter senere. Etter 19 minutter tok Rennesøy ledelsen ved Marius Habbestad Skjold, og Lukas Risa Håvarstein sørget for Rennesøy-jubel da han satte inn 3-1 etter 31 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 til pause.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen reduserte Randaberg 2 da Henri Grude Thoresen satte inn 2-3-målet. Jarleiv Langvik Østhus fant nettmaskene noen minutter ut i andre omgang, og ti minutter ut i andreomgangen scoret Steinsland igjen da han gjorde 5-2. Eriksen reduserte for Randaberg 2 seks minutter senere. Etter 67 minutter vartet Steinsland opp med hattrick, og Rennesøy økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 7-3. Theo Rasch Lunde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-3 for Rennesøy etter 80 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-8.

Lunde (Rennesøy G15) og Gustav Middelton (Randaberg 2 G15) fikk begge gult kort.

Rennesøy leder serien

Etter torsdagens kamp er Randaberg 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Rennesøy er serieleder med 13 poeng.

Okechukwu Princewill Amuneke var dommer i kampen.

Rennesøy bryner seg på Sola 29. mai, mens Randaberg 2 spiller neste kamp mot Madla 2 dagen etter.