Kvernbit 2 tok ledelsen ved Åsnes bare noen minutter ut i kampen, og Hugo Manuel Arias Solstrand fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før pause. Rett etterpå reduserte Frøya/Lyngbø 2 da Hilmar Olsen Sognnes satte inn 1-2-målet. Etter en halvtimes spill scoret Åsnes igjen da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-3.

Dro ifra

Sadak Jama reduserte til 2-3 for Frøya/Lyngbø 2 etter 50 minutter. Lars Noah Hopland Bøhn sørget for at resultattavla viste 4-2 fem minutter senere, og Åsnes laget hattrick da han ordnet 5-2 etter 67 minutters spill. Kvernbit 2 rykket ytterligere ifra da Solstrand økte ledelsen fire minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 2-6.

William Klemmetsen Olsvoll og Lorentz Julian Sæterstøl pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Frøya/Lyngbø 2 nummer åtte på tabellen med null poeng, mens Kvernbit 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Kjell Martin Gilleshammer var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Frøya/Lyngbø 2 måle krefter med Sædalen/Kringlebotn 2 30. mai, mens Kvernbit 2 møter Nest-Sotra samme dag.