Noah Sønstebø Sandnes sendte Skarphedin 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, men Pors utlignet til 1-1 da Andreas Sæther Aasen satte ballen i mål fem minutter senere. Skarphedin 2 tok ledelsen på nytt ved Noah Sønstebø Sandnes etter 27 minutter, men Matias Valla-Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-2.

Pors hadde grunn til å juble mot Skarphedin 2

Pors tok ledelsen da Oskar Revhaug-Moen satte inn 3-2 etter 64 minutters spill, og Thias Henriksen-Høyer satte ballen i mål fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-2.

Noah Sønstebø Sandnes fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Pors på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Skarphedin 2 ligger på niendeplass med ett poeng.

Odin Numme var dommer i kampen.

I neste runde skal Pors møte Snøgg, mens Skarphedin 2 møter Odd.