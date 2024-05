Klara Norlemann sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet før det første minuttet var spilt. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

Etter 65 minutter doblet KFUM ved Sæbø, og 19-åringen hadde akkurat entret banen da hun økte ledelsen til 3-0 rett etterpå. Seline Addo Rekkedal økte ledelsen for KFUM da hun satte inn 4-0 et kvarter før slutt, og Ingeborg Stenvold satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for KFUM tre minutter før slutt. Innbytter Ida Marhaug økte til 6-0 for KFUM tre minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-0.

KFUMs Seline Addo Rekkedal fikk se det gule kortet.

KFUM leder serien

Etter søndagens kamp er KFUM serieleder på tabellen med 14 poeng, mens Steinkjer er på tredjeplass med ti poeng.

KFUM spiller mot Molde 1. juni, mens Steinkjer spiller neste kamp mot Rosenborg 2 dagen etter.