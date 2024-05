Herd fikk kampens første mål etter kun fem minutters spill da Axel Aarønes satte ballen i nettet, og etter 32 minutter doblet Jonas Darup Stevens ledelsen til Herd. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Herd holdt stand etter hvilen

Marcus Steien Seljeset reduserte for Spjelkavik da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Tre minutter før slutt scoret Peder Espeseth Meyer for Herd. Tobias Lund Reite reduserte til 2-3 for Spjelkavik like etterpå. Aron Leandersson scoret 4-2-målet for Herd ett minutt på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen har både Herd og Spjelkavik ni poeng.

Karoline Nilssen Lande var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Spjelkavik måle krefter med SIF/Hessa 2. juni. Herd møter Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy 3. juni.