Obiech sendte Brattvåg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare seks minutters spill, og samme mann fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Målbonanza etter pausen

Brattvåg-angriperen gjorde hattrick noen minutter ut i andreomgangen, og Tobias Flem økte ledelsen for Brattvåg da han satte inn 4-0 etter et kvarter av andre omgang. Sju minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da innbytter Mohammed Jatta reduserte til 1-4. Han ble byttet inn kun få minutter tidligere. Etter 71 minutter økte avstanden mellom lagene da Tengel Lia Fredriksen satte inn 5-1 for Brattvåg, og Ole Sebastian Sundgot satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-1.

Kvik Haldens Thorleif Andreas Ramstad og Zack Blackwell fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Mathias Kringstad dømte kampen på Brattvåg stadion. 312 tilskuere fikk med seg oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Brattvåg måle krefter med Ørn Horten, mens Kvik Halden møter Sotra.