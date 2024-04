Vard Haugesund tok ledelsen tidlig i kampen ved Birkeland, og Kristoffer Vold scoret og doblet ledelsen for Vard Haugesund. Birkeland la på til 3-0 for Vard Haugesund allerede etter fem minutters spill, og Joel Stundal Orhammer satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vard Haugesund like etterpå. Etter elleve minutter vartet Birkeland opp med hattrick, og Kristoffer Bjelland Ervik økte ledelsen da han satte inn 6-0 to minutter senere. Et kvarter før hvilen økte hjemmelaget ved Birkeland, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Vold satte inn 8-0 for vertene. Noen minutter før pause scoret Ervik igjen da han gjorde 9-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 9-0 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Vard Haugesund økte ledelsen da en av lagets spillere satte ballen i nettet etter 53 minutters spill. Dermed var stillingen 10-0, og to minutter senere la en av Vard Haugesunds keepere på til 11-0 for samme lag. Etter 63 minutter scoret en spiller sitt andre mål da han gjorde 12-0, og like etterpå var hattricket et faktum for Vold. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 13-0.

Slik spilles neste runde

Bjørn Skjoldevik Johnsen var dommer.

17. april skal Vard Haugesund møte Trott, mens Stord/Solid/Trott møter Åkra.