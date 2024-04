Froland tok ledelsen ved Andersen bare noen minutter ut i kampen. Froland var uheldig og satte ballen i eget mål etter 22 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Froland hadde grunn til å juble mot Giv Akt

William Reme Bretvik sendte Giv Akt i føringen noen minutter ut i andreomgangen, men etter 56 minutter utlignet Andersen for Froland. Froland tok ledelsen igjen da Joachim Råna satte inn 3-2 et kvarter før full tid, og Kasper Berntsen Jørgensen sørget for at stillingen var 4-2 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-2.

Frolands Even Larsen og Anders Wik pådro seg gult kort. For Giv Akt fikk Sindre Håkon Brådland, Anders Tallaksen Kvinen, William Reme Bretvik og Sander Ariansen Hermansen gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Tobias Eide var dommer.

13. april skal Froland møte Flekkefjord, mens Giv Akt møter Tigerberget.