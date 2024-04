Ege sendte Lyngdal 2 tidlig i ledelsen, men etter bare seks minutter utlignet Simon Husøy for Hægebostad. Etter 17 minutters spill tok Lyngdal 2 ledelsen igjen ved Kristian Kvavik, men Benjamin Sandåker-Åsland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 åtte minutter senere. Jens Aksel Ågedal sendte Hægebostad i ledelsen da han satte inn 3-2 tre minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Noen minutter etter pause scoret Dirriyeh Abdi Mumin for Lyngdal 2, og Lyngdal 2 tok ledelsen på nytt ved Valentin Torvestad Støle fem minutter ut i andreomgangen. J. Ågedal utlignet til 4-4 da han satte ballen i mål like etterpå. Et kvarter før full tid scoret Ege sitt andre mål da han gjorde 5-4. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-4.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Lyngdal 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Hægebostad er på sjetteplass med null poeng.

Abdiqadir Hassan Abdi var dommer.

22. april er det ny kamp for Hægebostad. Da møter de Mandalskameratene 3. Lyngdal 2 skal måle krefter med Giv Akt 23. april.