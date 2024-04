Hægebostad fikk et forsprang da Haddeland satte inn 1-0 etter 24 minutters spill, og Hægebostad-angriperen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 seks minutter senere. William Naglestad økte ledelsen for Hægebostad da han satte inn 3-0 etter 35 minutter, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Dag Stian Orthe satte inn 4-0. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-4.

Hægebostad dro ifra

Etter 62 minutters spill var hattricket et faktum for Haddeland. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Nye poeng skal deles ut

Bernt Karl Ødegård var dommer.

18. april er det ny kamp for Lyngdal 2. Da møter de Giv Akt 2. Hægebostad skal måle krefter med Mandalskameratene 3 samme dag.