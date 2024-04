Klæbu tok ledelsen da Vilde Andresen scoret bare noen minutter ut i første omgang, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 etter kun seks minutter. Marina Rødsjø Meland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Klæbu. Hitra var uheldig og gjorde selvmål etter 27 minutters spill. Ida Ramlo økte til 5-0 for Klæbu like etterpå, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 6-0 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 6-0.

Klæbu var suverene i andre omgang

Fem minutter ut i andreomgangen fullførte Klæbu-angriperen sitt hattrick, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sara Sandvik Høiseth satte inn 8-0 for Klæbu. Etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Julianne Kirknes Gaare satte inn 9-0, og Ramlo scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 10-0 seks minutter senere. Etter 57 minutter var hattricket et faktum for Andresen. Emilie Hårnes-Lønseth reduserte for Hitra rett etterpå, og etter 63 minutters spill reduserte bortelaget da Madelen Wassæther Kolaas satte inn 2-11-målet. Klæbu økte ledelsen da Andresen satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 12-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 12-2.

Ny runde - nye muligheter

Mohammed Naim Alsayed var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hitra måle krefter med Leksvik, mens Klæbu møter Leksvik.