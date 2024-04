Karina Honningsvåg sendte Emblem 7er i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter et kvarters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Vanylven 7er, da samme spiller doblet ledelsen for Emblem 7er. Susann Brandal Kragset gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 21 minutter. M. Husevåg sørget for at resultattavla viste 3-1 rett etterpå, og Victoria Aase Gustad økte til 4-1 etter 35 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-4.

Målene rant inn

Ingrid Therese Baade reduserte for Vanylven 7er ett minutt etter hvilen, og åtte minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Anne Sætrenes Hellebust reduserte til 3-4. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Baade for Vanylven 7er. Vilde Husevåg sendte Emblem 7er i ledelsen igjen fire minutter senere, men Kaja Nygård Thunem sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 5-5 etter 67 minutter. Like etterpå scoret M. Husevåg sitt andre mål da hun gjorde 6-5. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-6.

Ny runde - nye muligheter

Håvard Ophaug var dommer i oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Vanylven. Da møter de Larsnes. Emblem skal måle krefter med Langevåg 13. mai.