Etter kun fem minutters spill tok Trauma ledelsen ved Ludvig Holberg Øynes. Etter 19 minutter ble vondt til verre for Sørfjell, da Nicolai Thomassen doblet ledelsen for Trauma. Brian Halmøy Knutsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trauma. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Øynes økte til 4-0 for Trauma fem minutter etter pause, og Trauma rykket ytterligere ifra da Martin Belland økte ledelsen sju minutter senere. Samme lag økte ledelsen da Noa Sagen-Solheim satte ballen i nettet etter et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 6-0, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Anders Hauland Parnemann satte inn 7-0 for Trauma. Belland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-0 etter 67 minutters spill, og sju minutter senere økte Trauma ved David Anders Mackrill. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-0.

August Modalen Høst og Richard Torsvik pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Trauma på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Sørfjell er på åttendeplass med null poeng.

Jesse Sætra var dommer i kampen.

I neste runde skal Trauma møte Imås 2/Jerv 2, mens Sørfjell møter Gimletroll 3.