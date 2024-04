Sørfjell fikk en pangåpning på kampen da Henrik Terjesen Altenborg sendte laget sitt i ledelsen allerede etter seks minutter. Et kvarter før hvilen ble vondt til verre for Trauma 2, da Andreas Hole Finsrud doblet ledelsen for Sørfjell. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Målløs andreomgang

Etter hvilen ble det ikke nettsus for noen av lagene. Dermed ble sluttresultatet 0-2.

Sørfjells Erik Fredli Rothschild pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Bart Frans Flora Mertens var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trauma 2 prøver seg mot Hisøy 3 17. april, mens Sørfjell spiller neste kamp mot Vegårshei dagen etter.