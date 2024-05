Julian Nogva Vedeld ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 33 minutter, men Jan-Erik Larsen Dybvikstrand sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 åtte minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Longva ga HaNo ledelsen igjen to minutter etter hvilen, og 22-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 79 minutters spill. Like etterpå fullførte samme mann sitt hattrick, og Kasper Dalhaug Ulla satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 90 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-1.

Blindheim 2s Daniel Melsbø fikk gult kort.

HaNo klatrer til andreplass

Blindheim 2 har tapt sine fire første kamper.

Etter onsdagens kamp er HaNo på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Blindheim 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Arve Toven var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. HaNo bryner seg på NTNUIÅ 2 22. mai, mens Blindheim 2 spiller neste kamp mot Aksla 2 28. mai.