Egge tok ledelsen ved Oda Storstad etter bare ni minutter, men Emma Ertsås sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 etter 28 minutters spill. Julie Davidsen sørget for ledelse igjen da hun satte inn 2-1-målet rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Jette Marie Nilsen Røstad (Steinkjer 2) scoret fra straffemerket da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Tre minutter senere scoret Storstad sitt andre mål da hun gjorde 3-2, men Ane Vanebo Gystad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 etter 70 minutter. Steinkjer 2s Juliussen scoret fra ellevemetersmerket ni minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 4-3.

Steinkjer 2 topper serien

Steinkjer 2 har tatt poeng i de siste fem kampene.

Etter tirsdagens kamp ligger Steinkjer 2 på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Egge er på sjuendeplass med fire poeng.

Martin Kjesbu var dagens dommer.

Egge spiller neste kamp mot Neset/Aasguten 21. mai, mens Steinkjer 2 spiller mot Verdal to dager senere.