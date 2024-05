Magnus Ler Grøseth sendte Melhus 3 i føringen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, men Roy Bolme utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Rindal 2 ble redusert til ti spillere da Oddvar Børset ble vist det røde kortet tre minutter før hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Scoret på straffespark

Bolme (Rindal 2) satte inn et straffespark noen minutter ut i andreomgangen. M. Bergsmyr sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 57 minutter, og M. Bergsmyr scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 sju minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Melhus 3s Torleif Sandvik og Mats Berg pådro seg gult kort.

Melhus 3 klatrer til femteplass

Etter mandagens kamp er Melhus 3 nummer fem på tabellen med ni poeng, mens Rindal 2 er på tredjeplass med ti poeng.

Ketil Krogstad dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Melhus 3 spiller neste kamp mot Skaun 27. mai, mens Rindal 2 spiller neste kamp mot Glimt.