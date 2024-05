Skudenes fikk en drømmeåpning på kampen da Jonathan Mjåseth sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutter, men fem minutter senere utlignet Bremnes 3 til 1-1. Christian Vold Stavland (Bremnes 3 G15) scoret på straffe etter 17 minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 like etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-1.

Dro ifra

Bremnes 3 økte til 4-1 seks minutter etter pause, og to minutter senere la Bremnes 3 på til 5-1. Ett minutt før slutt reduserte Skudenes da Gustav Sæle Tvedt satte inn 2-5-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-2.

Bremnes 3 klatrer til femteplass

Etter torsdagens kamp er Bremnes 3 på femteplass på tabellen med elleve poeng, mens Skudenes ligger på sjuendeplass med ni poeng.

Diyaddin Tunc dømte kampen.

Skudenes spiller neste kamp mot Haugar 3 23. mai, mens Bremnes 3 bryner seg på Nedstrand 30. mai.