Leinstrand tok ledelsen ved Indergård etter 26 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Leinstrand holdt stand

Etter 70 minutter scoret Hans Hovin for Gauldal/Trønder-Lyn 2, og like etterpå tok Gauldal/Trønder-Lyn 2 ledelsen ved Jonas Søreid. Kristoffer Fordal utlignet da han satte inn 2-2, og Indergård sørget for at Leinstrand tok ledelsen på nytt med sin scoring fire minutter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Daniel Lyngby (Leinstrand) og Jo Vetle Haugen (Gauldal/Trønder-Lyn 2) fikk begge gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter mandagens kamp er Leinstrand på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Gauldal/Trønder-Lyn 2 er nummer ti med null poeng.

Riad Faisal Darwich var kampleder.

I neste runde skal Leinstrand måle krefter med Sokna 20. mai, mens Gauldal/Trønder-Lyn 2 møter Melhus 2 samme dag.