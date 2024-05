Allerede etter fem minutters spill tok Tiller 2 ledelsen ved Benjamin Leonidas Syversen Romero, men rett etterpå scoret Joakim Hvitsand for Kolstad. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Ingebrigt Onshuus Brænden sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 2-1-målet etter 69 minutter, og Kolstad-spiller Thomas Johansen Vatle satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Tiller 2s Marius Jensen og Benjamin Leonidas Syversen Romero pådro seg gult kort. For Kolstad fikk Joakim Hvitsand og Ulrik Berg Kristensen gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Tiller 2 på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Kolstad er på fjerdeplass med ni poeng.

Odin Wengstad-Halvorsen var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kolstad måle krefter med Ranheim 2, mens Tiller 2 møter Rindal.