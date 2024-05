Sebastian Krogh Frantzen sendte Nordhordland tidlig i ledelsen. Ved pause var stillingen 1-0.

Åsane så rødt

Åsane måtte avslutte kampen med ti spillere etter at Sebastian Gjelsvik fikk marsjordre noen minutter ut i andre omgang, men samme spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Vetle Bjørsvik Rath sendte Nordhordland foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 53 minutter. Åsanes Isak Innbjør Olsen ble sendt i dusjen seks minutter før slutt, men Mathias Træen Eikemo utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fire minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Magnus Langeland Johansen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Nordhordland på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Åsane er på andreplass med ti poeng.

Martin Dirks Mongstad var dommer i oppgjøret.

20. mai er det ny kamp for Åsane. Da møter de Djerv/Nordnes. Nordhordland skal måle krefter med Askøy 26. mai.