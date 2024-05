Stord tok føringen da Ekeland satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, og Albert Sjo Hystad scoret og doblet ledelsen for Stord etter 33 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 etter første omgang.

Stord var suverene i andre omgang

Ekeland økte til 3-0 for Stord da det var spilt et kvarter av andre omgang, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Simen Grov satte inn 4-0 for Stord. Ekeland gjorde hattrick etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-0.

Stords Odin Andre Lunde Stensletten fikk se det gule kortet. For Florø fikk Audun Langedal og Christoffer Gjertsen gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Stord på sjuendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Florø er på 14. plass med ett poeng.

Magnus Drag Lysø var kampleder.

I neste runde skal Stord måle krefter med Os 16. mai, mens Florø møter Førde samme dag.