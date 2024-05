Valeria Lymar sendte Njardar/Tysnes i ledelsen allerede etter ni minutter, men en spiller utlignet da hun satte inn 1-1. Andrea Aasheim Skaten sendte Njardar/Tysnes i ledelsen på nytt da hun satte inn 2-1 fem minutter før pause, og Njardar/Tysnes-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Valestrand Hjellvik 2 snudde kampen

Valestrand Hjellvik 2 reduserte til 2-3 ved en av lagets spillere etter 40 minutters spill, og Valestrand Hjellvik 2 utlignet til 3-3 da Asude Karabakla satte ballen i mål to minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for en spiller, men Andrea Aasheim Skaten sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 4-4 rett etterpå. Valestrand Hjellvik 2 tok ledelsen igjen da Umuluite scoret et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 5-4.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp ligger Valestrand Hjellvik 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Njardar/Tysnes er på sjuendeplass med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Valestrand Hjellvik 2 skal spille mot Ramsøy/Nordsiden/Apollo, mens Njardar/Tysnes møter Bergen Nord 2.