Rørvik fikk en drømmestart på kampen da Simen Andre Valø sendte laget sitt i ledelsen etter kun to minutter, og tre minutter senere doblet en spiller ledelsen til Rørvik. Samme spiller la på til 3-0 for Rørvik etter bare åtte minutters spill, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Birk Kjeåsen satte inn 4-0. Kristoffer Hamnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 etter 13 minutter. En av lagets spillere økte ledelsen for Rørvik da han satte inn 5-1 fire minutter senere, og Kasper Lillesul Lysø økte ledelsen da han satte inn 6-1 etter 23 minutters spill. Sju minutter senere reduserte Hamnes til 2-6 for Elva/Namsskogan. Lagene gikk til pause på stillingen 6-2.

Rørvik økte ledelsen

Simen Andre Valø fikk sitt hattrick etter et kvarter av andre omgang, og Rørvik økte ledelsen da Temesgen Solomon Eyasu satte ballen i nettet etter 62 minutter. Dermed var stillingen 8-2. Elva/Namsskogan reduserte til 3-8 ved en spiller fire minutter senere. Simen Andre Valø scoret sitt fjerde mål da han gjorde 9-3 etter 70 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 9-3.

Rørvik serieleder

Etter søndagens kamp ligger Rørvik på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Elva/Namsskogan er på sjetteplass med null poeng.

Birger Bergslid Arnø var dommer i kampen.

Elva/Namsskogan spiller neste kamp mot Nærøy 30. april, mens Rørvik spiller mot Klompen 2 6. mai.