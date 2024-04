Allerede etter ni minutters spill tok Trott/Solid/Stord 15 ledelsen ved Mathilde Askeland-Larsen. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Scoret på straffespark

Noen minutter ut i andreomgangen fikk Trott/Solid/Stord 15 straffe. Andrea Kaldråstøyl Valenza satte inn 2-0-målet. Lilly Ytreland gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 ni minutter etter sidebytte. Helena Siqveland-Nilsen scoret 3-1-målet for Trott/Solid/Stord 15 ett minutt senere. Seks minutter før slutt reduserte Alvi Grundetjern Grøgaard til 2-3 for Vedavåg Karmøy. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Askeland-Larsen pådro seg gult kort.

Trott / Solid / Stord 15 leder serien

Etter tirsdagens kamp er Trott/Solid/Stord 15 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vedavåg Karmøy er på tredjeplass med tre poeng.

Jonas Vattem var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trott/Solid/Stord 15 måle krefter med Rosendal, mens Vedavåg Karmøy møter Stord/Solid/Trott.