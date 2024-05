Jonas Kristoffer Lie Osa sendte Sotra i ledelsen etter 16 minutters spill, og noen minutter før pause doblet Sondre Tyssøy ledelsen til Sotra. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Målshow etter pause

Sotra-angriperen økte ledelsen da han satte inn 3-0 to minutter etter sidebytte, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Florczynski satte inn 4-0 for Sotra. Sotra rykket ytterligere ifra da Nicholas Hansen Rikstad økte ledelsen fem minutter senere, og Florczynski scoret igjen da han gjorde 6-0 etter 62 minutter. Tre minutter før slutt var hattricket et faktum for Sotra-angriperen. Torbjørn Sundal Norbakk reduserte til 1-7 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Lucas Johan Amper Bendiksen (Sotra G16) og Mathias Sjursæter Seljelid (Nordhordland G16) fikk begge gult kort.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp er Sotra serieleder på tabellen med ti poeng, mens Nordhordland er nummer ni med fire poeng.

Per-Johan Pileberg Aahjem dømte kampen.

I neste runde skal Sotra møte Askøy, mens Nordhordland møter Åsane.