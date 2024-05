Strindheim tok ledelsen ved Håkon Bergdal Mestvedt etter kun sju minutters spill, og Patrick Blaasvær Strand scoret og doblet ledelsen for Strindheim. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-0.

Dominerte i andreomgang

Theodor Geving reduserte til 1-2 noen minutter ut i andreomgangen. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Strindheim ved Rahimi, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 ett minutt senere. Et kvarter før slutt fullførte Strindheim-spilleren sitt hattrick, og Strindheim rykket ytterligere ifra da Rahimi økte ledelsen etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-1.

Beholder plassen på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Strindheim på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Remyra er på niendeplass med null poeng.

Frode Tøndel Øyangen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strindheim spiller neste kamp mot Sverre 11. mai, mens Remyra spiller neste kamp mot Malvik/Hommelvik.