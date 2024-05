Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Målshow etter pause

Mats Ola Bergslid sendte Kolvereid i føringen etter 64 minutters spill, og Brønseth fikk nettsus og doblet ledelsen sju minutter før slutt. 25-åringen økte ledelsen for Kolvereid da han satte inn 3-0 fem minutter senere, og etter 90 minutter vartet samme mann opp med hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Kolvereid nummer én på tabellen med ni poeng, mens Namdalseid er på fjerdeplass med sju poeng.

Jan Solbakk var dommer i kampen.

Namdalseid spiller neste kamp mot Rørvik 2 7. mai, mens Kolvereid spiller mot Snåsa 13. mai.