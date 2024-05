Oliver Mobæk sendte Siljan i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, men Marcus Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 22 minutter. Ved pause sto det 1-1.

Ett poeng til hver

Bamble tok ledelsen da Remi Holmen scoret etter 71 minutters spill, men Siljan utlignet til 2-2 da Arne Markus Thøgersen satte ballen i mål tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-2.

Marcus Olsen (Bamble) og Vegar Holte-Høines (Siljan) fikk begge gult kort.

Bamble serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Bamble på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Siljan er på åttendeplass med fire poeng.

Yusuf Ülker var dommer i kampen.

I neste runde skal Bamble måle krefter med Herøya 9. mai, mens Siljan møter Heddal samme dag.