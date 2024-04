Start fikk en drømmestart på kampen da Herman Waage sendte laget sitt i føringen etter kun sju minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 fem minutter senere. Ware Peter Natana reduserte til 1-2 for Mjøndalen fire minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Gustav Vik sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 57 minutter, og Børre Sirnes Kloster økte ledelsen for Start da han satte inn 4-1 seks minutter senere. Etter 80 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Johannes Grummedal Engenes satte inn 5-1, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Start. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-6.

Bastian Norum Ruenes fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Mjøndalen på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Start er på andreplass med seks poeng.

Adem Satici dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Start måle krefter med Raufoss, mens Mjøndalen møter Strømsgodset.