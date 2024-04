Sandvik ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter kun åtte minutters spill, og Finnsnes doblet ledelsen da Mathias Bendiksen satte inn 2-0 et kvarter før pause. Finnsnes rykket ytterligere ifra da Sandvik økte ledelsen tre minutter senere, og noen minutter før sidebytte vartet samme spiller opp med hattrick. Svein Håkon Jansen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 45 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Ble utvist

Niklas Johan Sørensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Finnsnes noen minutter ut i andre omgang. Nordreisas Tommy Jakobsen så rødt etter 73 minutters spill, og Bendiksen økte til 7-0 for Finnsnes ni minutter senere. Sandvik la på til 8-0 for Finnsnes tre minutter før slutt, og ett minutt før full tid scoret samme mann sitt femte mål da han gjorde 9-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-0.

Finnsnes' Svein Håkon Jansen og Jovan Radocaj fikk se det gule kortet. For Nordreisa fikk Joachim André Olaussen og Simon Martin Sandberg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp ligger Finnsnes på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Nordreisa er på sjetteplass med tre poeng.

Jon-Geir Iversen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Finnsnes måle krefter med Skarp, mens Nordreisa møter Senja.