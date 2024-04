Orkla fikk en kjempestart på kampen da Sander Stenvik Dyrvik sendte laget sitt i føringen allerede etter tre minutters spill, og Grendal doblet ledelsen for Orkla da han satte inn 2-0 to minutter senere. Dyrvik satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 32 minutter, og Grendal økte ledelsen for Orkla da han satte inn 4-0 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4 etter første omgang.

Målbonanza etter hvilen

Eskil Mathisen Melvold satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Orkla, og Grendal sikret seg hattrick da han ordnet 6-0 etter 58 minutters spill. Sju minutter senere økte Orkla ved Felix Kjerstad, og samme lag rykket ytterligere ifra da Fredrik Tøndel-Bergem økte ledelsen fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-8.

Orkla serieleder

Etter torsdagens kamp ligger Strindheim 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Orkla er på førsteplass med seks poeng.

Jakob Davidsen dømte kampen.

I neste runde skal Strindheim 2 møte Røros, mens Orkla møter Astor.