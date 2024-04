A. Soboniak ga Hitra ledelsen etter kun fire minutters spill, og Hitra doblet ledelsen da A. Soboniak satte inn 2-0 ni minutter senere. Etter 18 minutter reduserte Oliver Madsen Westbye til 1-2 for Romolslia/Flatås/Kolstad. A. Soboniak gjorde hattrick ni minutter senere, og Linus Hammerhaug Selvåg økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter en halvtimes spill. Natan Soboniak satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Hitra. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-1.

Redusert til ti spillere

A. Soboniak scoret igjen da han gjorde 6-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Vegar Johansen Vatle gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 etter 67 minutter. Lukas Milan Fevåg Bechsen (Romolslia/Flatås/Kolstad G16) ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort fire minutter senere, og ett minutt før slutt la Selvåg på til 7-2 for vertene. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-2.

Hitras Sigurd Hjertås Løvseth og Leon Leirvik-Småsund fikk se det gule kortet. For Romolslia/Flatås/Kolstad fikk Lucas Monsås-Heggelien, Khalid Omar Suleiman og Vatle gult kort.

Slik spilles neste runde

Hassan Ahmed Halane var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hitra spiller neste kamp mot Trond 2 30. april, mens Romolslia/Flatås/Kolstad spiller neste kamp mot Orkla 2.