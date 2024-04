Elias Kristensen ga Fløy ledelsen tidlig, og Jakob Levinsen Arild doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter et kvarters spill. Gimletroll reduserte til 1-2 ved Cornelius Garlie to minutter senere, og Bilel Lazri sørget for balanse i Gimletroll-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 18 minutter. Jørgen Brommeland (Fløy G16) ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 30 minutters spill, og Benjamin Frustøl sendte Gimletroll i ledelsen fem minutter senere. To minutter før sidebytte scoret Garlie igjen da han gjorde 4-2. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 4-2.

Bortelaget reduserte etter pause

Kristensen scoret igjen da han gjorde 3-4 etter 57 minutter, og fire minutter senere scoret Solan Leonard Larsen for Fløy. Gimletroll tok ledelsen igjen ved Thunberg fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-4.

Klatret på tabellen

Det var Gimletrolls første poeng på fem kamper.

Etter fredagens kamp ligger Gimletroll på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Fløy er på 13. plass med tre poeng.

Geir Åge Olsen var dommer i oppgjøret.

3. mai er det ny kamp for Gimletroll. Da møter de Randesund. Fløy skal måle krefter med Vigør samme dag.