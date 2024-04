Orkla fikk et forsprang da Eivind Grøset Garberg satte inn 1-0 allerede etter to minutter, og Emil Strøm scoret og doblet ledelsen for Orkla. Orkla økte ledelsen da Eivind Grøset Garberg satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 3-0, og etter 28 minutters spill økte Orkla ved Mikkel Øyasæter Nyhus. Rett etterpå ble avstanden mellom lagene redusert da Calle Jonas Jonsson Espnes reduserte til 1-4. Tre minutter før hvilen økte avstanden mellom lagene da Jonas Villedieu Stenseth satte inn 5-1, og William Wormdal la på til 6-1 for hjemmelaget to minutter senere. Etter 35 minutter reduserte Skaun 2/Buvik 2 da Peder Tjelle-Heen satte inn 2-6-målet. Stillingen sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 7-2.

Hjemmelaget økte ledelsen

Orkla rykket ytterligere ifra da Filip Kjerstad økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Sander Høston Gaustad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-2 for hjemmelaget. Et kvarter før slutt reduserte Skaun 2/Buvik 2 ved Liam Carrig Wiggen. Filip Kjerstad scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 9-3 like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-3.

Liam Vada fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Orkla på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Skaun 2/Buvik 2 ligger på tiendeplass med null poeng.

Ole Morten Nordløkken dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skaun 2/Buvik 2 måle krefter med KIL/Hemne, mens Orkla møter Utleira 2.