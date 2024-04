Leah Amira Hevrøy Hagenes sendte Os 2/Nore Neset i føringen da hun satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen seks minutter senere. Etter 23 minutter økte avstanden mellom lagene da Skogedal satte inn 3-0, og Os 2/Nore Neset-angriperen økte til 4-0 etter 35 minutters spill. Samme spiller sikret seg hattrick da hun ordnet 5-0 ti minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-0.

Dominerte andre omgang

Skogedal økte ledelsen for Os 2/Nore Neset da hun satte inn 6-0 noen minutter ut i andre omgang, og Skogedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Os 2/Nore Neset fem minutter etter hvilen. Rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Tiril Søreide Solberg satte inn 8-0 for Os 2/Nore Neset, og Anja Lyssand Aasen la på til 9-0 etter 77 minutter. Os 2/Nore Neset rykket ytterligere ifra da Helene Gjertinsen Klett økte ledelsen to minutter senere, og Os 2/Nore Neset økte ledelsen da Kaia Granrud Kolskogen satte ballen i nettet etter 90 minutters spill. Dermed var stillingen 11-0. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 11-0.

Helene Gjertinsen Klett (Os 2/Nore Neset) og Randi Ulvøy Kalgraff (Lindås) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Geir Inge Myrvold var dommer i kampen.

I neste runde skal Lindås måle krefter med Ørnar 28. april. Os 2/Nore Neset møter Ørnar 12. mai.