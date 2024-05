Jenny Marie Hasselgård sendte Lillesand 2 i føringen etter 23 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 til pause.

Dro ifra

Lillesand 2-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter et kvarter av andreomgangen, og Martine Skripeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lillesand 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-3.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Froland nummer ti på tabellen med null poeng, mens Lillesand 2 er på femteplass med åtte poeng.

Bjørn Johan Bilstad var kampleder.

Lillesand 2 spiller neste kamp mot Torridal 28. mai, mens Froland prøver seg mot Imås/Amazon tre dager senere.