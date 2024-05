Greipstad tok ledelsen ved Daniel Elvatun Dale allerede etter fem minutters spill, og Theodor Gjertsen doblet ledelsen for Greipstad da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Sturla Slottet Mortensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Greipstad. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-0.

Scoring fra elleve meter

Sade Shirwac Dalmar økte til 4-0 for Greipstad noen minutter ut i andreomgangen, og vertene økte ledelsen da Ndikumana satte ballen i nettet fire minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 5-0. Timothy Sebastian Tambs la på til 6-0 for hjemmelaget rett etterpå. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk Greipstad straffespark, og Mathias Bjerva satte inn 7-0-målet. To minutter senere økte samme lag ved Lukas Oppheim Josef, og etter 60 minutter scoret Ndikumana sitt andre mål da han gjorde 9-0. Fire minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick, og Gjertsen scoret igjen da han gjorde 11-0 ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 11-0.

Tok over fjerdeplassen

Greipstad har vunnet tre strake hjemmekamper.

Etter lørdagens kamp er Greipstad på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Kvinesdal ligger på tiendeplass med tre poeng.

Benjamin Moi var kampleder.

30. mai er det ny kamp for Kvinesdal. Da møter de Våg 3. Greipstad skal måle krefter med Søgne 31. mai.