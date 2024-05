Nicholas Indra Mjøsund sendte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg i ledelsen et kvarter før sidebytte, og Christian Mikkelsen Lea scoret og doblet ledelsen for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg seks minutter senere. Noen minutter før hvilen økte Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg ved samme spiller. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Økte ledelsen

Etter 41 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Niklas Sjøblom reduserte til 1-3. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg rykket ytterligere ifra da Tristan-Matheo Schøning Bjugan økte ledelsen ni minutter senere, og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg-angriperen scoret igjen da han gjorde 5-1 etter 65 minutter. Samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 6-1 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Fortsatt på tredjeplass

Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter lørdagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Utleira er nummer fem med fire poeng.

Kasper Odland var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Utleira måle krefter med Trygg/Lade, mens Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg møter Byåsen.