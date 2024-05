Lasse Haugland Oppedal sendte Masfjord foran da han satte inn 1-0 etter kun fem minutter, men ni minutter senere scoret Aksel Engenes for Bønes 2. Bønes 2s Henrik Gulbrandsøy scoret fra straffemerket etter 23 minutters spill. Rett etterpå utlignet Isak Tynning Nordland for Masfjord. Evander Eikum Rokne sendte Bønes 2 i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 27 minutter, men Noah Engesæter-Oppedal utlignet for Masfjord tre minutter senere. Etter 35 minutters spill tok Bønes 2 ledelsen på nytt ved Engenes. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0.

Målshow etter pause

En spiller scoret 5-3-målet for Bønes 2 noen minutter ut i andreomgangen. Oppedal reduserte til 4-5 ni minutter ut i andre omgang. Engenes laget hattrick da han ordnet 6-4 seks minutter senere. Etter 62 minutter fullførte Oppedal sitt hattrick, og Nordland sørget for balanse i Masfjord-regnskapet da han satte inn 6-6 seks minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 6-6.

Ble værende på andreplass

Etter torsdagens kamp er Bønes 2 nummer fire på tabellen med seks poeng, mens Masfjord er på andreplass med ti poeng.

Eskil Oen Gaarden dømte kampen.

30. mai er det ny kamp for Bønes 2. Da møter de Tertnes 2. Masfjord skal måle krefter med Varegg/Sandviken 3 samme dag.