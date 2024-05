En av lagets spillere sørget for at Ravn/Norborg fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun to minutter, og en spiller scoret og doblet ledelsen for Ravn/Norborg. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-2.

Pyntet på resultatet

Martine Elise Giskeødegård Svinø gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 fem minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Tok over fjerdeplassen

Etter torsdagens kamp er Giske på sjetteplass på tabellen med to poeng, mens Ravn/Norborg er nummer fire med seks poeng.

Lukas Andrè Balsnes var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Giske spiller mot Harøy/HaNo/Lepsøy 28. mai, mens Ravn/Norborg spiller neste kamp mot Skodje 2.