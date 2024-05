Maja Nyutstumoen Gjermundshaug ga Alvdal ledelsen etter 14 minutter, men Lea Viktoria Grande Dragsten utlignet for Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 sju minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Alvdal var uheldig og scoret selvmål etter et kvarter av andre omgang. Etter 68 minutters spill scoret Stensås for Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2. Goro Persheim reduserte for Alvdal like etterpå, og seks minutter før slutt utlignet bortelaget. Stensås sendte Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 i føringen igjen da hun satte inn 4-3 seks minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 har vunnet sine tre siste hjemmekamper.

Etter søndagens kamp er Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Alvdal er nummer seks med null poeng.

Hugo Lavik var dommer.

Melhus 2/Gimse 2/Gauldal 2 spiller neste kamp mot Buvik 13. mai, mens Alvdal møter Buvik 20. mai.