Hei 2 fikk et forsprang da Håkon Vinje satte inn 1-0 etter bare sju minutter, men seks minutter senere scoret Mohamad Mahmoud Alzakreet for Langesund/Stathelle 3. etter et kvarters spill tok Hei 2 ledelsen på nytt ved Leander Meyer-Kristiansen, og Sander Kristiansen gjorde 3-1 etter 30 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Scoring fra elleve meter

Hei 2 rykket ytterligere ifra da Martinius Holmer Pisani økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og etter 60 minutters spill fikk samme lag straffespark. Tobias Halvorsen Høgstad scoret fra straffemerket. Like etterpå scoret Vinje sitt andre mål da han gjorde 6-1. Abdinasir Abdifatah Mohamud reduserte til 2-6 for Langesund/Stathelle 3 etter 67 minutter. Martin Husstøyl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Hei 2. fem minutter senere reduserte Langesund/Stathelle 3 ved Rune Zakarias Eriksrød Flatland. Langesund/Stathelle 3 scoret selvmål seks minutter før slutt. Ludvik Helland-Svendsen økte ledelsen for Hei 2 da han satte inn 9-3 fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-9.

Pisani pådro seg gult kort.

Hei 2 leder serien

Etter mandagens kamp ligger Langesund/Stathelle 3 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Hei 2 er på førsteplass med fire poeng.

Josue Glad Disanka dømte oppgjøret.

6. mai er det ny kamp for Langesund/Stathelle 3. Da møter de Odd 3. Hei 2 skal måle krefter med Gjerpen/Fossum 2 samme dag.