Øygarden fikk en drømmestart på kampen da Solveig Vik sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutters spill, og Kamilla Sundal Olsen scoret og doblet ledelsen for Øygarden seks minutter senere. Ved pause var stillingen 0-2.

Scoret på straffespark

Noen minutter ut i andre omgang økte Øygarden ved Mathilde Asphaug, og Lenea Kårtveit satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Øygarden etter 56 minutter. Rett etterpå scoret K. Olsen igjen da hun gjorde 5-0, og Thea Gundersen Asphaug økte ledelsen da hun satte inn 6-0 etter et kvarter av andreomgangen. Øygardens Vik scoret på straffe sju minutter senere, og M. Asphaug scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 8-0 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-8.

Hausviks Malin Hauge Bøe og Karita Johnsen Grønsdal fikk gult kort. For Øygarden fikk Thea Marie Busengdal gult kort.

Øygarden klatrer til sjuendeplass

Hausvik har gått poengløse av banen i alle kampene sine så langt i år.

Etter søndagens kamp er Hausvik nummer elleve på tabellen med null poeng, mens Øygarden er på sjuendeplass med tre poeng.

Steinar Sævdal var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hausvik spiller neste kamp mot Baune 5. mai, mens Øygarden bryner seg på Årstad dagen etter.